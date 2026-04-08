Posticipato di quattro minuti il bus dei pendolari da Selva di Ferriere

Dal 20 aprile entrerà in vigore una nuova modifica all’orario del bus che collega Ferriere alla città, con una partenza posticipata di quattro minuti rispetto al precedente. La variazione segue le richieste degli utenti e le proteste sollevate nei giorni scorsi, come spiegato dal presidente dell’agenzia di trasporti coinvolta. La decisione è stata presa per rispondere alle esigenze dei pendolari e migliorare il servizio.

Dal 20 aprile cambierà ancora l’orario di partenza del bus extraurbano da Ferriere verso la città. «Abbiamo cercato di andare incontro alle legittime rimostranze e ai disagi esternati dagli utenti», spiega Paolo Garetti, presidente di Tempi Agenzia, dopo le proteste generate nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Alla pensilina dei bus vetrata rotta da giorni. I pendolari protestanoMarina di Pietrasanta, 14 gennaio 2026 – Costretti a stare in piedi senza calpestare i vetri in terra. Premier League, calcio d’inizio di Brighton Liverpool posticipato di 15 minuti! Il motivoCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Argomenti più discussi: Wells Fargo conferma sovrappeso su Meta e Alphabet, taglia i target; Il ritorno sulla Luna: la missione Artemis 2 al via tra 1 e 2 aprile; Napoli, raid davanti alla scuola a San Giovanni: ucciso uomo dei Rinaldi, ipotesi faida tra i clan; La CLARITY Act passerà presto mentre crypto e banche si avvicinano a un accordo chiave?. Webinar ANITA - Rimborso accise I trimestre 2026: Posticipato alle ore 16 di giovedì 9 aprile p.v. il webinar di ANITA sul tema in oggetto dlvr.it/TRw3kS x.com Il trasferimento del dipartimento materno-infantile posticipato all’autunno. In difficoltà, a fronte di 150 nati ogni mese, sarà il reparto di ostetricia - facebook.com facebook