A Chivasso, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026, i mezzi pubblici diretti al Movicentro seguiranno un percorso modificato a causa di lavori per il potenziamento della rete elettrica in Via Roma. La modifica riguarda specificamente il servizio di autobus che normalmente transita in quella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante le operazioni in corso. La circolazione tornerà alla normalità al termine delle operazioni.

I lavori per il potenziamento della rete elettrica a Chivasso comporteranno, nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 aprile 2026, una modifica temporanea alla circolazione dei mezzi pubblici diretti al Movicentro. L’intervento tecnico imporrà la chiusura di Via Roma nel tratto che intercorre tra Piazza del Popolo e Via San Carlo, con conseguenti variazioni nei percorsi delle linee interessate dalle ore 8.00 alle 17.30. Logistica urbana e deviazioni per i trasporti verso il Movicentro. Per garantire la continuità del servizio durante le due giornate di cantieri, i bus non potranno attraversare il tratto stradale interessato dalla manutenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivasso, bus verso Movicentro: per i lavori in Via Roma cambia il percorso

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