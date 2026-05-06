Hive Team del Respighi sul podio del campionato della Motor Valley

Il 29 e 30 aprile si è tenuta una gara tra 16 team presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, un evento che ha attirato molte persone. Tra i partecipanti c’era anche il team “Hive”, con il responsabile Respighi sul podio. Durante la competizione, i team hanno presentato i loro progetti e condiviso le proprie storie, creando un’atmosfera di confronto tra appassionati e professionisti del settore.

La competizione si è svolta il 29 e 30 aprile nella cornice iconica dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove 16 team si sono incontrati e confrontati, portando con sé non solo progetti, ma anche sogni, aspettative e storie. Due giorni intensi, fatti di adrenalina e concentrazione, ma anche di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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