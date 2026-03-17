Perotto in semifinale ai campionati per il quarto anno consecutivo

Perotto ha raggiunto le semifinali ai campionati per il quarto anno consecutivo. La sua partecipazione è iniziata con le competizioni di quest’anno e si è conclusa con la qualificazione alle fasi finali. La sua presenza tra i migliori atleti si è confermata anche in questa edizione, dimostrando costanza nelle prestazioni e continuità nel risultato. La semifinale si svolgerà nelle prossime settimane.

Partito anche in questo anno scolastico il progetto “Campioni di logica”, finalizzato alla preparazione degli alunni della scuola secondaria Perotto ai campionati internazionali di Giochi Matematici 2026, organizzati dall’Università Bocconi e dal centro Pristem, suddivisi nelle due categorie previste dal regolamento: C1 (prime e seconde) e C2 (terze e primo superiore). Per entrambe le categorie è stata necessaria una preselezione interna dell’istituto, dato l’entusiasmo con cui è stato accolto il progetto, tenutasi alla fine dell’anno solare 2025. Un giorno alla settimana questi alunni, dopo aver terminato le ore curricolari, hanno pranzato insieme a scuola con pranzo a sacco, socializzando e creando un gruppo coeso, per poi allenarsi ai giochi nel pomeriggio, insieme alle professoresse Angela Bisceglia e Filomena Rinaldi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Perotto in semifinale ai campionati per il quarto anno consecutivo Articoli correlati Maiora SpA SB confermata azienda top employer per il quarto anno consecutivoRiconfermata l’eccellenza nelle politiche HR: Maiora si distingue per strategia, valori e attrazione dei talenti secondo Top Employers Institute... Leggi anche: Cina, culle mai così vuote: la popolazione cala per il quarto anno consecutivo