A Calenzano arriva Musica in piazza | tre giorni di musica ballo e street food

Tre giorni di musica, ballo e divertimento in piazza. Dal 1° al 3 maggio piazza Vittorio Veneto ospiterà concerti, una rassegna di band giovanili, esibizioni di danza e streetfood. La manifestazione è promossa dal Comune di Calenzano, con la collaborazione di Vab, Scuola di musica di Calenzano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e...

’International Street Food’. Tre giorni in piazza VentidioAscoli ospita da oggi a domenica la settima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al...