Il Board di Pace di Trump è al verde | Promessi 17 miliardi ne è arrivato 1 Così Gaza resta nel limbo tra Israele e Hamas

Il Board di Pace annunciato dall'ex presidente americano a Washington ha ricevuto solo una parte dei fondi promessi. Dei 17 miliardi di dollari promessi, sono arrivati appena un miliardo. La situazione finanziaria del progetto ha creato incertezza, lasciando Gaza in una condizione di stallo tra Israele e Hamas. La mancanza di risorse potrebbe influenzare le attività e le iniziative previste dal board nel prossimo futuro.

Che fine ha fatto il Board di Pace lanciato in pompa magna da Donald Trump a Washington il 19 febbraio? Non serve un mago per capire che pochi giorni dopo quell’evento il presidente Usa le velleità da peace-maker mondiale le ha messe decisamente da parte per vestire le parti del Commander in chief di guerra all’Iran. Né che la Striscia di Gaza non sia esattamente in cima ai suoi pensieri. Ma se il lavoro di ricostruzione fisica e politica dell’enclave palestinese a sei mesi dal cessate il fuoco non decolla è anche per un’altra ragione: il Board trumpiano non ha una lira. Dei 17 miliardi di dollari promessi da vari Paesi per consentire il lavoro del nuovo Comitato tecnico palestinese per Gaza e per avviare progetti di ricostruzione nella Striscia si sono visti sinora solo gli spiccioli, svela Reuters citando fonti a conoscenza del dossier. 🔗 Leggi su Open.online

Trump chiede il disarmo di Hamas: “Rispetti gli impegni”. Dal Board of Peace 5 miliardi per Gaza(Adnkronos) – Donald Trump ha chiesto ad Hamas di “rispettare il proprio impegno per una smilitarizzazione completa e immediata”.

Israele torna a bombardare Gaza: “5 morti e 3 feriti”. Netanyahu entra nel “Board” della pace di TrumpAlmeno 5 palestinesi sono rimasti uccisi e altri tre sono stati feriti nei nuovi attacchi condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) nella...

Temi più discussi: Senza disarmo, niente ricostruzione. Gaza sospesa tra tregua e guerra; Parolin: c’è bisogno di più voci di pace e contro la follia della corsa al riarmo; Il governo dica no a qualunque supporto alle guerre di Trump. Se si vota domani, saremo pronti; Infantino, il Board of Peace e il Nobel FIFA: l’Iran sarà ai Mondiali.

Gaza, al board per la Pace di Trump anche il Papa tra i leader contattati. Meloni verso il noAnche Papa Leone XIV ha ricevuto l'invito di Donald Trump per il board per la pace a Gaza e si sta valutando sul da farsi. Lo ha rivelato il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. milanofinanza.it

Gaza, c’è anche Meloni nel board per la pace di Trump. La lista dei leader (e i grandi esclusi)Da Meloni a Modi, da Lula a Erodagan: con una lunga lista di nomi comincia prendere forma il Consiglio di pace per Gaza voluto e guidato dal presidente americano, Donald Trump. Numerosi leader ... affaritaliani.it