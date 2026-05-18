Quando non puoi più nascondere tutto rendi tutto quasi pubblico | il numero speciale di MillenniuM sugli Epstein Files al Salone del libro con Peter Gomez e Martina Castigliani

Al Salone del libro è stato presentato un numero speciale di MillenniuM dedicato agli Epstein Files, un vasto archivio costituito da milioni di documenti, email, immagini e contatti. Peter Gomez ha illustrato come questa mole di informazioni, resa accessibile online, sia così grande da risultare quasi ingestibile. Martina Castigliani ha affiancato il racconto evidenziando il paradosso di un archivio che, pur essendo quasi pubblico, risulta difficile da consultare e analizzare.

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“Quando non puoi più nascondere tutto, rendi tutto quasi pubblico”. Peter Gomez parte da qui per raccontare il paradosso degli Epstein files: milioni di documenti, mail, immagini e contatti disponibili online, ma così vasti da diventare quasi impraticabili. Al Salone del Libro di Torino, nell’incontro dedicato al numero speciale del mensile MillenniuM su “ Epstein files – Sesso, ricatti e geopolitica “ – curato dai capiredattori Mario Portanova ed Edoardo Novella – Gomez con la giornalista del Fatto Quotidiano Martina Castigliani spiegano il lavoro fatto per trasformare quella massa indistinta in un dizionario del potere: nomi, luoghi, relazioni, riscontri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando non puoi più nascondere tutto, rendi tutto quasi pubblico”: il numero speciale di MillenniuM sugli Epstein Files al Salone del libro con Peter Gomez e Martina Castigliani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Seorang pria yang diintimidasi tanpa diduga mendengar pikiran batinnya: menjadi sangat kaya! Sullo stesso argomento Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Epstein Files: il dizionario del potere”Il nuovo numero di MillenniuM è una guida alla comprensione degli Epstein Files, il più grande scandalo che abbia mai travolto l’establishment... Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Tutte le prove dell’esistenza di Dio”MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, dedica il nuovo numero alle prove dell’esistenza di Dio. EPSTEIN FILES/ Non solo abusi, anche morti e satanismo, ecco le domande che attendono ancora rispostaFile Epstein, da chiarire non c'è solo il ruolo di Trump: ci sono filmati con scene di morte non pubblicati. E poi: il sistema funziona ancora oggi? Nella vicenda dei file di Epstein restano ancora ... ilsussidiario.net Cosa c'è negli Epstein Files? Trump, le malattie veneree di Gates (in lacrime) e le mail di Musk, che chiese: Quando sarà la tua festa più selvaggia?Ci vorranno giorni per passare al setaccio i milioni di documenti relativi a Jeffrey Epstein divulgati ieri dal dipartimento di Giustizia. E capire quanto di nuovo raccontino circa i rapporti tra ... corriere.it