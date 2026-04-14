Millennium Peter Gomez presenta il nuovo numero | Epstein Files | il dizionario del potere

Il nuovo numero di Millennium è dedicato agli Epstein Files, un insieme di documenti che hanno coinvolto figure di spicco e istituzioni internazionali in un grande scandalo. Peter Gomez introduce questa pubblicazione spiegando che si tratta di una raccolta di informazioni che svelano dettagli sui rapporti tra potere e influenze nascoste. Il numero si propone di offrire una panoramica approfondita su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Il nuovo numero di MillenniuM è una guida alla comprensione degli Epstein Files, il più grande scandalo che abbia mai travolto l’establishment globale. Raccontiamo i fatti più rilevanti emersi finora da milioni di documenti messi online dal Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, e vi prepariamo a quello che potrebbe uscire in futuro, anche in relazione ai tanti “omissis” apposti dal Dipartimento. Un dizionario di oltre cento voci, un lavoro collettivo pensato proprio come una guida di facile consultazione a personaggi, luoghi e temi dei file. Dal 14 aprile in libreria e in tutti gli store online L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: “Epstein Files: il dizionario del potere” MillenniuM, Peter Gomez presenta il mensile allo Spazio Tadini di MilanoPeter Gomez presenta MillenniuM a Milano, venerdì 20 febbraio alle 18,30 allo Spazio Tadini Casa Museo di via Niccolò Iommelli 24. Leggi anche: Epstein files e sette sataniche: “È la rivincita del complottismo?”. Ne parlano Peter Gomez e Marcello Foa #LaConfessione di Marco Damilano Su Rai3 sabato 11 aprile alle 20.20 con Peter Gomez, Damilano analizzerà gli attuali scenari di guerra, all’indomani di una tregua che appare molto fragile, dando spazio anche ad aneddoti sulla sua carriera di giornalista. - facebook.com facebook