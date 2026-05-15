Il Barocco si fa Rock | al Ridotto del Fabbri in scena gli Ululanti
C’è un sottile filo rosso che lega il genio di William Shakespeare, la maestosità dell’arte barocca e l’energia del rock. Questo filo si tenderà domenica 17 maggio, alle 11,11 (un orario che è ormai un marchio di fabbrica), al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Il protagonista della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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