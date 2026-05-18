Quando la tavola diventa una gara di marketing

Da linkiesta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore notturne, mentre si torna a casa, arriva una notifica sul telefono con un messaggio che pubblicizza un’offerta a 5,90 euro, valida solo per quella giornata. È un esempio di come molte aziende utilizzino strategie di marketing digitale per attirare clienti in momenti inusuali. Questa comunicazione si inserisce in un contesto in cui le promozioni mirano a stimolare acquisti impulsivi, spesso sfruttando le situazioni quotidiane e le notifiche sullo smartphone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È mezzanotte e stai tornando a casa. Arriva una notifica con scritto «Offerta imperdibile a 5,90 euro, solo per oggi». Così entri nell’applicazione e la clicchi. Poi aggiungi una salsa, dei nuggets e un dolce. E hai già speso il doppio. Ma non stavi andando a dormire? Nel mondo del digitale il cibo non compete più con gusto o qualità, ma con l’attenzione dei clienti. E mentre noi pensiamo di scegliere cosa mangiare, c’è già qualcuno che l’ha fatto per noi e si chiama responsabile marketing. Oggi gran parte delle nostre scelte alimentari sono dettate da una forte strategia di comunicazione, quasi nauseante. Eppure, continua a trasformare un cliente occasionale in abituale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

quando la tavola diventa una gara di marketing
© Linkiesta.it - Quando la tavola diventa una gara di marketing
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Martinique : lîle entre volcans, plages et culture créole - MG

Video Martinique : lîle entre volcans, plages et culture créole - MG

Sullo stesso argomento

Il palco diventa una tavola imbandita: torna la cena-spettacolo "Osteria Giacobazzi"Giovedì 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Riccione, va in scena “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che trasforma il palco in una vera e propria...

Vitulano, a tavola tra i banchi: la mensa della Scuola dell’Infanzia si trasforma in una tavola d’altri tempi.Tempo di lettura: 3 minutiNon è stato un mezzogiorno come tutti gli altri quello vissuto ieri dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di...

Quando le feste bussano alla porta, il Natale si racconta in tavolaC'è un attimo preciso in cui il Natale smette di essere una data sul calendario e diventa realtà. Accade quando varchiamo la soglia di casa e riconosciamo negli occhi di chi ci aspetta la stessa ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web