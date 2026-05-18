Alle ore notturne, mentre si torna a casa, arriva una notifica sul telefono con un messaggio che pubblicizza un’offerta a 5,90 euro, valida solo per quella giornata. È un esempio di come molte aziende utilizzino strategie di marketing digitale per attirare clienti in momenti inusuali. Questa comunicazione si inserisce in un contesto in cui le promozioni mirano a stimolare acquisti impulsivi, spesso sfruttando le situazioni quotidiane e le notifiche sullo smartphone.

È mezzanotte e stai tornando a casa. Arriva una notifica con scritto «Offerta imperdibile a 5,90 euro, solo per oggi». Così entri nell’applicazione e la clicchi. Poi aggiungi una salsa, dei nuggets e un dolce. E hai già speso il doppio. Ma non stavi andando a dormire? Nel mondo del digitale il cibo non compete più con gusto o qualità, ma con l’attenzione dei clienti. E mentre noi pensiamo di scegliere cosa mangiare, c’è già qualcuno che l’ha fatto per noi e si chiama responsabile marketing. Oggi gran parte delle nostre scelte alimentari sono dettate da una forte strategia di comunicazione, quasi nauseante. Eppure, continua a trasformare un cliente occasionale in abituale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Quando la tavola diventa una gara di marketing

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Martinique : lîle entre volcans, plages et culture créole - MG

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