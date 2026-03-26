Giovedì 2 aprile, presso il Palazzo dei Congressi di Riccione, si svolge la cena-spettacolo intitolata

Giovedì 2 aprile, al Palazzo dei Congressi di Riccione, va in scena “Osteria Giacobazzi”, lo spettacolo che trasforma il palco in una vera e propria locanda conviviale, animata da tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti in tempo reale agli ospiti, che accomodati direttamente sulla scena, mangiano e bevono diventando parte integrante dello show. Un’esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere, dove Giuseppe Giacobazzi, alla guida di una brigata straordinaria, garantisce oltre due ore di risate ininterrotte. “Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso – garantiscono gli organizzatori –. Questa non è solo un’osteria, ma un’osteria con spettacolo incluso, è come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Il palco diventa una tavola imbandita: torna la cena-spettacolo "Osteria Giacobazzi"

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Tutto quello che riguarda Osteria Giacobazzi

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