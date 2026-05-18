Quando il buio diventa un mondo tutto da scoprire | la storia di Roberto
La comunicazione rappresenta un elemento fondamentale per l’essere umano e si manifesta principalmente attraverso i rapporti sociali. Recentemente, è emerso il racconto di una persona che ha vissuto un'esperienza in cui il buio ha assunto un ruolo centrale, rivelandosi come un mondo da scoprire. Questa narrazione mette in evidenza come l’interazione sociale possa assumere diverse sfumature, anche in contesti inaspettati o insoliti, dando voce a situazioni che coinvolgono la percezione e l’interpretazione sensoriale.
La socialità, per l’essere umano, è estremamente importante e viene espressa, principalmente, attraverso la comunicazione.Quella che, per gran parte delle persone, è un’attività scontata, può diventare un’azione complicata e difficoltosa.Le persone sordocieche, infatti, non possono vedere il. 🔗 Leggi su Today.it
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Con frà Roberto Pasolini al Salone del Libro giochiamo a tengo o lascio? tra grandi classici, romanzi amatissimi e libri che hanno segnato generazioni. Da Il buio oltre la siepe a Cent’anni di solitudine, da Harry Potter a Il piccolo principe, alla fine a resistere - Facebook facebook