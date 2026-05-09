Festa della mamma la storia di Mirela e il cuore in prima fila | quando il bus di linea diventa il posto più dolce del mondo

Durante la festa della mamma, si racconta di Mirela Florina Burduleanu, che ha portato il suo cuore tra i passeggeri di un autobus di linea. La sua presenza a bordo ha reso il viaggio un gesto speciale, trasformando il mezzo pubblico nel luogo più dolce del mondo in quella giornata. La storia mette in evidenza come, in momenti di festa, anche situazioni ordinarie possano assumere un significato più profondo.

Nella quotidianità di Mirela Florina Burduleanu, la famiglia non è solo il porto sicuro dove tornare a fine giornata, ma una presenza che a volte sale a bordo, letteralmente, e si siede tra i passeggeri. Miriam e Greta, rispettivamente di 15 e 10 anni, sono il baricentro di un mondo che negli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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