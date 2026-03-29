Da Tokyo a New York tutto il mondo spegne le luci per un' ora | la Cattedrale di Palermo resta al buio

In tutto il mondo, alle 20, molte città e monumenti hanno spento le luci per un'ora, tra cui la Cattedrale di Palermo. In Italia, più di 200 adesioni tra spegnimenti e iniziative sono state registrate quest’anno. L’evento coinvolgeva anche città come Tokyo e New York, dove le luci sono state spente per sensibilizzare su questioni ambientali.

Sono moltissime le città che hanno aderito all'Earth Hour, l'Ora della Terra, la mobilitazione globale organizzata dal Wwf giunta alla ventesima edizione. Roma partecipa col Colosseo e per la prima volta col Fontanone del Gianicolo. Ci sono anche la Tour Eiffel a Parigi e la Sagrada Familia a Barcellona IL VIDEO Con oltre 200 adesioni solo in Italia tra spegnimenti e iniziative si è svolta anche quest’anno alle ore 20.30 di sabato (28 marzo) Earth Hour, l’Ora della Terra. La mobilitazione globale organizzata dal Wwf è giunta quest’anno alla sua ventesima edizione con l’obiettivo di sempre: regalare un’ora del proprio tempo alla lotta alla crisi climatica e alla salute del Pianeta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Da Tokyo a New York, tutto il mondo spegne le luci per un'ora: la Cattedrale di Palermo resta al buio Articoli correlati M’illumino di Meno 2026: il Ministero spegne le luci e dà voce alla scienza. Al via la XXII edizioneParte M’illumino di Meno 2026: la campagna di Rai Radio2 quest’anno dà voce alla scienza. Scatta “L’Ora della Terra“. Luci spente a Castiglione: "Il buio per l’ambiente"Il riflesso tremolante delle candele tra i vicoli in pietra e il profilo della Rocca che si staglia contro il cielo notturno, privo del consueto... Contenuti e approfondimenti su New York Temi più discussi: Earth Hour 2026: Da Tokyo a New York un’ora a luci spente per il Pianeta; Quali sono gli aeroporti più sicuri del mondo? Il caso New York accende il dibattito; Da New York a Shenzhen, le città che allenano la creatività; Non tutti sanno che Isamu Noguchi ha ridisegnato New York. Da Tokyo a New York, ecco le 13 città con più abitanti nel 2030Entro il 2030 crescerà quasi di 3 milioni di abitanti Città del Messico con il suo circondario. Secondo le stime dell'Onu il territorio che oltre alla capitale ospita altre 76 municipalità raggiungerà ... corriere.it Tokyo-New York via spazio in 1 ora: il progetto giapponeseTokyo-New York in soli 60 minuti? Un giorno, nemmeno troppo lontano, probabilmente, sarà possibile. La Nippon Travel Agency, agenzia di viaggi giapponese, ha infatti dichiarato di voler lanciare un ... msn.com La Stampa. . La protesta contro il presidente Trump e le politiche della sua amministrazione ha visto scendere in piazza milioni di americani in oltre 3.200 eventi in tutti i 50 Stati. A New York i cittadini hanno invaso le strade intorno a Times Square sventolando - facebook.com facebook New York, Robert De Niro alla manifestazione 'No Kings' contro Trump: "Tutti meritiamo un Paese senza re". Proteste in tutti gli Stati Uniti con oltre 9 milioni di presenze previste. x.com