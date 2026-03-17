Quando Jannik Sinner può tornare n1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland Garros

Dopo la vittoria a Indian Wells, Jannik Sinner ha ottenuto 1000 punti e ha ridotto il divario con Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Lo spagnolo mantiene ancora un vantaggio di 2150 punti rispetto all'italiano, che non potrà superarlo a Miami. La differenza di punti tra i due si riduce progressivamente in vista di Roland Garros.

Lo spagnolo, infatti, lo scorso anno perse all’esordio in Florida e dunque scarterà soltanto 10 punti, mentre l’azzurro non giocò a Miami: i due ripartiranno separati virtualmente da 2140 punti. Qualora Sinner dovesse guadagnare su Alcaraz, facendo scendere il gap sotto i 2000 punti, allora il sorpasso potrebbe arrivare lunedì 13 aprile. 30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami R128 10 13.04.2026 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo W 1000 20.04.2026 ATP Tour 500 Barcelona F 330 04.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0 18.05.2026 ATP Tour Masters 1000 Rome W 1000 08.06.2026 Grand Slam French Open W 2000 30.03.2026 ATP Tour Masters 1000 Miami – 0 04. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz fino al Roland Garros Articoli correlati Leggi anche: Quando potrà tornare Jannik Sinner n.1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz nei primi 4 mesi del 2026 Jannik Sinner può tornare n.1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con AlcarazIl mentore delle sorelle Williams sostiene Sinner: “Vincerà Indian Wells o Miami e chiuderà la carriera con gli Slam in doppia cifra” L’Italia torna... BREAKING: LEAKED the CONVERSATION between ALCARAZ and PAU GASOL at the LAVER CUP Contenuti e approfondimenti su Quando Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Assist di Alcaraz, e Sinner accorcia nel ranking: ecco quando può tornare numero 1; Sinner, come cambia il ranking? Jannik recupera 1000 punti su Alcaraz e vede il primo posto; Sinner quando torna numero 1? Calendario e 'occasioni' (anche a Miami) per sorpasso ad Alcaraz nel ranking. Quando Jannik Sinner può tornare numero 1: Alcaraz è nel mirinoL'Azzurro dopo la vittoria ad Indian Wells ha guadagnato diversi punti ... msn.com Quando gioca Jannik Sinner a Miami? L’orario del sorteggio e le due ipotesi di data per il debuttoQuando giocherà Jannik Sinner a Miami? Il numero 2 del mondo ha trionfato ieri nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un successo sofferto contro ... oasport.it Quando Jannik Sinner può tornare numero 1: Alcaraz è nel mirino - facebook.com facebook Daniil Medvedev ha commentato i miglioramenti di Jannik Sinner al servizio “Zero break point a favore Jannik ha servito in modo fenomenale oggi durante la finale. Penso che, a partire dalla prima partita in cui mi ha battuto a Pechino, abbia lavorato con il x.com