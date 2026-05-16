Pochi giorni di recupero per Sinner prima del Roland Garros | tre possibili date per il debutto

Il torneo di tennis Roland Garros 2026 è in programma dal 24 maggio al 7 giugno, con il primo turno che si svolgerà su tre giorni. La settimana precedente si concluderanno i tornei ATP e WTA, che termineranno il sabato prima dell’inizio del grande evento. Per un giocatore come Sinner, sarà necessario un breve periodo di recupero prima di poter debuttare sul centrale. Le date possibili per il suo ritorno sono ancora da definire, considerando i tempi di recupero e il calendario.

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