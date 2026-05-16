Pochi giorni di recupero per Sinner prima del Roland Garros | tre possibili date per il debutto
Il torneo di tennis Roland Garros 2026 è in programma dal 24 maggio al 7 giugno, con il primo turno che si svolgerà su tre giorni. La settimana precedente si concluderanno i tornei ATP e WTA, che termineranno il sabato prima dell’inizio del grande evento. Per un giocatore come Sinner, sarà necessario un breve periodo di recupero prima di poter debuttare sul centrale. Le date possibili per il suo ritorno sono ancora da definire, considerando i tempi di recupero e il calendario.
Il Roland Garros 2026 di tennis si aprirà domenica 24 maggio e terminerà domenica 7 giugno: il tabellone principale vedrà il primo turno spalmato su tre giorni, e per questo i tornei ATP e WTA della prossima settimana si concluderanno di sabato. Il primo turno dei main draw di singolare, maschile e femminile, per un totale di 128 incontri, verrà suddiviso tra domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio: salta così la classica suddivisione parte alta-parte bassa del tabellone, ma nella seconda giornata si disputeranno match di entrambe le metà dei main draw. Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, domani, domenica 17 maggio, disputerà... 🔗 Leggi su Oasport.it
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