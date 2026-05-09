Un commento di Donald Trump suona come una critica rivolta alla leader italiana, affermando che l’Italia non si è mostrata presente quando era necessario. Trump ha anche dichiarato di essere sempre stato disponibile per l’Italia e per il suo paese, sottolineando una distanza tra le sue azioni e la presenza dell’Italia in momenti chiave. La dichiarazione segue un periodo di tensioni tra le parti e si inserisce in un contesto di dichiarazioni pubbliche.

“L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”. È una dichiarazione destinata a far discutere quella rilasciata da Donald Trump in un’intervista al Corriere della Sera, pubblicata il giorno successivo alla visita a Roma del suo segretario di Stato Marco Rubio. Le parole del presidente americano arrivano in un momento delicato delle relazioni transatlantiche e si inseriscono in un contesto diplomatico già segnato da tensioni e ricalibrazioni strategiche tra Stati Uniti ed Europa. Nel corso dell’intervista, Trump ha ribadito più volte il suo giudizio sull’affidabilità dell’Italia in ambito militare e strategico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Trump attacca la Meloni: “Quando avevamo bisogno di lei non c’era mai”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Trump attacca Meloni: “Mi sbagliavo su di lei”

Notizie correlate

Trump attacca la Nato: «Non c’era quando avevamo bisogno e non ci sarà in futuro»L’incontro tra Donald Trump e Mark Rutte non è andato benissimo, a giudicare dal post pubblicato dal presidente Usa su Truth dopo il faccia a faccia...

Leggi anche: Trump attacca l’Italia: “Non c’era quando ne avevamo bisogno. Spostare le truppe? Ci sto ancora pensando”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump attacca ancora Meloni: Tra noi nessun rapporto...; Non hanno aiutato affatto: Trump attacca Spagna e Italia e minaccia di ritirare le truppe; Trump vs Papa Leone XIV: Tajani, Salvini e Schlein prendono posizione; Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di Rubio.

Trump attacca ancora il Papa: scontro con il Vaticano, tensioni con Meloni e rischio per la missione di RubioDonald Trump ancora senza freni contro Papa Leone XIV. Il presidente statunitense torna ad attaccare il pontefice a pochi giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio. Il Papa ... tg.la7.it

Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice. Meloni: Parole inaccettabiliIn una dichiarazione diffusa da palazzo Chigi, Giorgia Meloni dice: Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre. Il Papa è il capo della Chiesa Cattolica ed è ... adnkronos.com

Un Leone libero A dodici mesi dall’elezione, sfugge alle categorie: un Papa agostiniano, che governa ascoltando e costruendo comunione, tra pace liturgica, nomine e Concistori. Trump lo attacca, ma lui risponde: «Non ho paura» di @LoBertocchi x.com

L'improvviso cambio di rotta di Trump su un piano per riaprire lo Stretto di Hormuz è arrivato dopo le critiche degli alleati reddit