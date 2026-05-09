Trump attacca la Meloni | Quando avevamo bisogno di lei non c’era mai

Da laprimapagina.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un commento di Donald Trump suona come una critica rivolta alla leader italiana, affermando che l’Italia non si è mostrata presente quando era necessario. Trump ha anche dichiarato di essere sempre stato disponibile per l’Italia e per il suo paese, sottolineando una distanza tra le sue azioni e la presenza dell’Italia in momenti chiave. La dichiarazione segue un periodo di tensioni tra le parti e si inserisce in un contesto di dichiarazioni pubbliche.

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“L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”. È una dichiarazione destinata a far discutere quella rilasciata da Donald Trump in un’intervista al Corriere della Sera, pubblicata il giorno successivo alla visita a Roma del suo segretario di Stato Marco Rubio. Le parole del presidente americano arrivano in un momento delicato delle relazioni transatlantiche e si inseriscono in un contesto diplomatico già segnato da tensioni e ricalibrazioni strategiche tra Stati Uniti ed Europa. Nel corso dell’intervista, Trump ha ribadito più volte il suo giudizio sull’affidabilità dell’Italia in ambito militare e strategico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Trump attacca la Meloni: “Quando avevamo bisogno di lei non c’era mai”
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