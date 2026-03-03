A pochi giorni dall'inizio del nuovo Campionato mondiale di Formula 1, si conoscono i salari dei piloti più pagati, con Verstappen e Hamilton in testa alla classifica. La lista include i primi dieci, considerando sia lo stipendio fisso che i bonus. I dati sono riferiti alle cifre ufficiali e riguardano le ultime stagioni, offrendo uno sguardo sulle retribuzioni più alte nel mondo della Formula 1.

A pochi giorni dall'inizio del nuovo Campionato mondiale di Formula 1, in tanti ancora cercano di comprendere in che condizioni le scuderie principali pretendenti si presenteranno in pista in Australia per il primo appuntamento: le nuove regole introdotte a partire dal 2026 potrebbero mischiare nuovamente le carte, per cui c'è tanta curiosità sia tra gli addetti ai lavori che tra i tifosi. Lo scorso anno si è concluso con il trionfo di Lando Norris e della McLaren, che hanno portato a casa sia il titolo Piloti che quello Costruttori, mettendo il sigillo su una stagione in cui per larghi tratti hanno letteralmente dominato sugli avversari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quanto incassano i piloti di Formula 1: Verstappen e Hamilton su tutti, ecco la top 10 dei più pagati tra fisso e bonus

Formula 1 2026, quanto guadagnano i piloti: Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioniLa Formula 1 si prepara a una nuova stagione dopo un 2025 chiuso con il trionfo mondiale di Lando Norris, che ha riportato la McLaren al titolo...

Leggi anche: I primi 10 piloti “usciti” dalla FIA Formula 3 arrivati in Formula 1

Tutti gli aggiornamenti su Quanto incassano i piloti di Formula 1...

Temi più discussi: Formula 1 2026, quanto guadagnano i piloti: Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioni; Piloti MotoGp 2026, quanto guadagnano. La classifica degli stipendi di Marquez e gli altri; Formula 1 2026 quanto guadagnano i piloti | Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioni; Piloti MotoGp 2026 quanto guadagnano La classifica degli stipendi di Marquez e gli altri.

Formula 1 2026, quanto guadagnano i piloti: Verstappen e Hamilton in testa con oltre 70 milioniI dieci piloti più pagati della Formula 1 valgono 363 milioni di dollari. Verstappen e Hamilton guidano la classifica davanti a Norris ... quifinanza.it

I piloti Formula 1 che guadagnano di più: Verstappen domina da 4 anni, Kimi Antonelli debuttante d'oro. Hamilton starCon la Ferrari il monegasco ha vissuto un'altra stagione complicata, culminata nel quinto posto in classifica. Per quanto riguarda gli aspetti positivi Leclerc, il cui contratto dovrebbe scadere nel ... corriere.it

RTL 102.5. . Charles Leclerc e la sua Alexandra sono ufficialmente marito e moglie. Il pilota di Formula 1 e la modella influencer hanno condiviso sui social i video del loro matrimonio civile, celebrato il 28 febbraio - facebook.com facebook

Formula 1, con le nuove regole cambia tutto: perché il pilota torna decisivo x.com