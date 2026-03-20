A Piazza Kennedy a Qualiano sono stati posizionati nuovi elementi di arredo urbano con l’obiettivo di migliorare l’aspetto della piazza. Tuttavia, già nella stessa sera alcuni giovani hanno iniziato a utilizzare questi elementi come ostacoli per il parkour. L’assessore ai lavori pubblici ha preso posizione, intervenendo in risposta alla situazione.

Installati nuovi elementi di arredo urbano a Piazza Kennedy per abbellire Qualiano, ma già in serata alcuni ragazzi li usano come ostacoli: dura la reazione dell’assessore ai lavori pubblici. Nuovo arredo urbano per valorizzare Piazza Kennedy. A Piazza Kennedy, a Qualiano, sono stati installati nuovi elementi di arredo urbano con l’obiettivo di rendere la piazza più bella e accogliente. Al di là dei gusti personali, l’intervento rappresenta un segnale positivo di attenzione verso il decoro urbano della città che ospita anche la sede di questo giornale. Un’operazione che punta a restituire dignità e vivibilità a uno spazio centrale, offrendo ai cittadini un luogo più curato e ordinato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Piazza Kennedy a Qualiano si rinnova, ma scatta il parkour sull’arredo urbano: l’assessore interviene

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