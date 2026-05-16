Un esperto ha analizzato i rischi legati alle immersioni nelle grotte di Alimathà, nelle Maldive, evidenziando come un errore tecnico possa facilmente scatenare situazioni pericolose e potenzialmente letali. Tra le problematiche evidenziate, la narcosi da azoto viene indicata come un ostacolo grave durante le risalite a profondità di 58 metri, rendendo impossibile il ritorno in superficie senza interventi correttivi. L’analisi si concentra sui pericoli specifici di queste immersioni e sui meccanismi che li rendono così rischiosi.

? Punti chiave Come può un errore tecnico innescare una catena di eventi fatali?. Perché la narcosi da azoto rende impossibile la risalita a 58 metri?. Quali mancanze tecniche hanno trasformato la grotta di Alimathà in una trappola?. Come cambieranno le regole per le immersioni tecniche dopo questa tragedia?.? In Breve Ingresso grotta Alimathà tra 55 e 58 metri con profondità fino a 100 metri.. Rischi narcosi azoto e gestione gas critici per immersioni oltre i 55 metri.. Possibile revisione linee guida immersioni tecniche nelle autorità delle Maldive.. Esperto Naeem ha affrontato le grotte di Alimathà almeno 50 volte.. Shafraz Naeem, esperto sub maldiviano con trent’anni di carriera alle spalle, ha analizzato a Roma le dinamiche fatali che hanno coinvolto i cinque subacquei italiani nelle grotte marine degli atolli delle Maldive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, l’analisi dell’esperto: i rischi fatali nelle grotte di Alimathà

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