Foip 2.0 | così prende forma la nuova strategia del Giappone per l’Indo-Pacifico

Il governo giapponese ha pianificato due visite ufficiali di alto livello per rafforzare le alleanze nella regione dell’Indo-Pacifico. Questi viaggi mirano a consolidare partnership strategiche e aumentare la presenza giapponese in aree di interesse comune. La mossa si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle dinamiche di potere e alle sfide poste dall’ascesa di alcune potenze regionali.

Due importanti viaggi di Stato per costruire nuove partnership, rafforzare la presenza nel cosiddetto Indo-Pacifico e controbilanciare l’ascesa della Cina. Le trasferte di Takaichi Sanae in Australia e Vietnam rientrano a pieno titolo nella costruzione della nuova strategia regionale del Giappone, interessato a ridefinire il proprio ruolo nel continente asiatico assumendo un ruolo più proattivo dopo anni di quasi immobilismo. Sull’agenda della premier nipponica ci sono come detto due Paesi, Vietnam (dal primo a tre maggio) e Australia (dal 3 al 5), che servono alla signora come palcoscenici per parlare di sicurezza energetica, minerali critici oltre che della postura di Pechino.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Foip 2.0: così prende forma la nuova strategia del Giappone per l’Indo-Pacifico Notizie correlate Dal Nord Africa all’Asia centrale: così prende forma la nuova diplomazia energetica asiaticaC’è chi ha incrementato gli acquisti di petrolio dalla Russia, chi ha ordinato alle proprie raffinerie di aumentare al massimo la produzione di... Tresoldi in pole per l'attacco del Milan: la strategia di Tare prende formaIl Milan procede con una strategia mirata sul mercato, mantenendo la calma operativa e una forte determinazione verso l’estate 2026.