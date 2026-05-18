Durante l'ultima puntata di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, si è parlato del recente successo di un tennista italiano agli Internazionali d’Italia. Il giornalista di Eurosport ha commentato l’andamento della carriera del giocatore, menzionando anche le sue prossime tappe verso il Roland Garros e Wimbledon. Puppo ha fatto notare che il tennista potrebbe adottare una preparazione speciale, evitando alcune competizioni come i 500, per arrivare al meglio ai grandi tornei.

Nell’ultimo appuntamento sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario Puppo, il giornalista di Eurosport ha commentato il successo di Sinner agli Internazionali d’Italia e dell’avvicinamento al Roland Garros ed a Wimbledon, con nuovi record da raggiungere. Il trionfo a Roma vale il sesto Masters 1000 consecutivo: “ Giornata perfetta, doppio sigillo con Sinner e i commoventi BolelliVavassori: Sinner esce con una condizione fisica buona per prepararsi con i tempi giusti per il Roland Garros. Jannik ha aperto nuovi orizzonti al tennis, ci si era fossilizzati sull’importanza degli Slam, invece ha creato un nuovo filone con i Masters 1000: provare a vincerli tutti nello stesso anno è molto, molto difficile, ma la possibilità c’è “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “C’è una cosa che più mi stordisce di Sinner. Credo farà una preparazione speciale, evitando i 500”

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