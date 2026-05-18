Il cantante noto come Pupo ha annunciato sui social il rinvio del concerto previsto per martedì 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli. La motivazione fornita riguarda le condizioni emotive dell’artista, che ha comunicato di non sentirsi in grado di esibirsi. La decisione è stata comunicata pubblicamente e riguarda la partecipazione a un evento programmato in quella data. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sui motivi personali.

AREZZO – Il cantante Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, nato a Ponticino in provincia di Arezzo, ha annunciato sui social il rinvio dello spettacolo previsto per martedì 19 maggio al Teatro Acacia di Napoli, spiegando di non essere nelle condizioni emotive per salire sul palco. Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l’artista ha raccontato il difficile momento personale che sta vivendo legato alle condizioni della madre. “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo – ha scritto –. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pupo rinvia il concerto di Napoli: “La mia mamma sta per andarsene”

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