Dopo la cancellazione delle date di Londra Kanye West rinvia il concerto di Marsiglia | È stata una decisione solo mia

Kanye West ha comunicato il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenersi a Marsiglia l’11 giugno. La decisione è stata presa dal cantante stesso, dopo che le autorità francesi hanno espresso alcune posizioni nelle ultime ore. In precedenza, erano state cancellate anche le date di Londra. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio del artista.

Kanye West ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del concerto previsto a Marsiglia il prossimo 11 giugno, a seguito della presa di posizione delle autorità francesi delle ultime ore. Il concerto l’unico programmato nel territorio transalpino, si sarebbe dovuto tenere al Velodromo di Marsiglia nell’ambito del suo tour mondiale del 2026, per promuovere il suo nuovo album Bully. L’annuncio è arrivato nella mattina odierna dal rapper che su X ha dichiarato: “Dopo una lunga riflessione e considerazioni, la mia unica decisione è quella di rimandare il mio concerto a Marsiglia, in Francia, fino a nuovo avviso,”. Il rapper ha successivamente aggiunto: “ So che ci vuole tempo per comprendere la sincerità del mio impegno a fare ammenda.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Dopo la cancellazione delle date di Londra, Kanye West rinvia il concerto di Marsiglia: “È stata una decisione solo mia” Notizie correlate Leggi anche: “Dopo molte riflessioni, ho deciso di posticipare il mio concerto a Marsiglia”: Kanye West arretra dopo le polemiche e lo stop al suo ingresso in Gran Bretagna Kanye West, salta anche il concerto a MarsigliaSalta il concerto di Kanye West a Marsiglia atteso per il prossimo 11 giugno, è il secondo dopo quello di Londra. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uno che gira con delle svastiche non è degno di cantare da nessuna parte: bufera su Kanye West anche per il concerto a Reggio Emilia. Scattano gli appelli per cancellare lo show del rapper; Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia è un caso: salta tutto?; Kanye West: confermato al Hellwatt Festival dopo la cancellazione di YE dal cartellone del Wireless Festival di Londra; Kanye West Hellwatt Festival 2026: confermato il concerto in Italia dopo la cancellazione di Londra. Dopo la cancellazione delle date di Londra, Kanye West rinvia il concerto di Marsiglia: È stata una decisione solo miaKanye West ha annunciato il rinvio a data da destinarsi del concerto previsto a ... msn.com Dopo molte riflessioni, ho deciso di posticipare il mio concerto a Marsiglia: Kanye West arretra dopo le polemiche e lo stop al suo ingresso in Gran BretagnaIl rapper posticipa l'esibizione in Francia dopo lo stop in UK, ma in Italia il concerto è confermato nonostante le polemiche ... ilfattoquotidiano.it Kanye West, concerto rinviato a Marsiglia dopo polemiche in Francia #kanyewest x.com Dopo le polemiche Kanye West ha rinviato il concerto previsto a Marsiglia a giugno. «È una mia decisione autonoma». - facebook.com facebook