Un artista noto ha deciso di annullare un concerto previsto per motivi personali legati alla salute di un familiare. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, in cui si spiegava la necessità di dedicarsi alla famiglia in questo momento difficile. L’annullamento ha coinvolto anche la riprogrammazione di altri impegni artistici, mentre l’interessato ha annunciato l’intenzione di concentrarsi sugli studi per conseguire un diploma. La decisione è stata accolta con rispetto dal pubblico e dai collaboratori.

Arezzo, 18 maggio 2026 – È il tempo in cui il palcoscenico si spegne, le luci si abbassano e anche chi ha attraversato mezzo secolo di applausi sente il bisogno di fermarsi. Per Pupo, uno dei volti più popolari della musica italiana, quel momento è arrivato adesso. La madre Irene, 93 anni, è consumata dall’Alzheimer dopo sette anni di malattia. Con parole asciutte, senza filtri, il cantante ha annunciato ai suoi fan l’annullamento dello spettacolo previsto per domani al Teatro Acacia di Napoli. Non una scelta artistica, ma una decisione di vita. "Devo starle accanto”. “La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto”, ha scritto sui social, lasciando emergere tutto il peso di un dolore che negli ultimi mesi aveva già raccontato pubblicamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Mamma sta per andarsene”. Pupo tra dolore e ritorno agli studi: annulla il concerto per la madre e punta al diploma

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