Il cantante italiano noto come Pupo ha annunciato di aver interrotto il suo tour mondiale a causa delle condizioni di salute della madre, che soffre di Alzheimer. La decisione è arrivata in un momento difficile per l'artista, che ha scelto di essere vicino a lei in questa fase. La madre dell'artista si trova in condizioni di salute che richiedono la sua presenza costante. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell'artista.

È un momento molto difficile quello che sta attraversando Enzo Ghinazzi, meglio noto come Pupo. Il cantautore è stato costretto a interrompere il suo tour mondiale per restare al fianco della madre Irene, ormai molto anziana e malata di Alzheimer. Dopo una battaglia durata sette anni, pare che la donna sia ormai prossima a esalare l'ultimo respiro, e il figlio desidera essere al suo fianco. Tutto il resto può aspettare. In passato, Pupo ha parlato pubblicamente dello stato di salute di sua madre, arrivata all'età di 93 anni. L'avanzare della patologia ha reso necessario il trasferimento in una struttura specializzata, con personale capace di occuparsi di persone giunte a uno stadio invalidante della malattia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pupo, la dolorosa decisione: stop allo spettacolo. "Mia mamma sta per andarsene"

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