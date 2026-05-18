Pupo ha annunciato la cancellazione di uno spettacolo tramite il suo profilo Instagram, scusandosi con i fan. Nella comunicazione, ha spiegato che sua madre sta attraversando un momento di malattia e che ha deciso di essere presente vicino a lei. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della malattia o sulla durata dell’assenza. La decisione di annullare l’evento è stata presa per poter dedicare il tempo necessario alla famiglia.

Pupo cancella il suo spettacolo e chiede scusa ai fan su Instagram, parlando della malattia della madre e dell’esigenza di stare accanto al genitore in un momento delicato e difficile. Pupo annulla il concerto: “Mia madre se ne sta andando”. Pupo ha annunciato sui social la scelta di annullare una data dei suoi concerti per stare vicino alla madre Irene. La donna, 93 anni, da tempo è malata di Alzheimer e dopo sette anni di battaglia, come svelato dall’artista, si starebbe spegnendo. Visualizza questo post su Instagram L’artista ha rivelato che non sarà presente al suo concerto di martedì 19 maggio che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Acacia di Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Pupo cancella lo spettacolo e chiede scusa: “Mia madre se ne sta andando devo starle vicino”

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