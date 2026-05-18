Pupo annulla lo spettacolo del 19 maggio a Napoli | Mia madre sta per andarsene non riesco a esibirmi

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, ha deciso di cancellare lo spettacolo previsto per il 19 maggio a Napoli. La motivazione ufficiale riguarda il suo stato psicologico, che non gli consente di salire sul palco. L’artista ha comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali, spiegando che il motivo principale è legato a questioni familiari riguardanti sua madre, che si trova in condizioni critiche. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli organizzatori dell’evento.

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, annuncia di avere annullato uno spettacolo in programma per domani, martedì 19 maggio, perché “non è nelle condizioni psicologiche di esibirsi”. La madre 93enne sarebbe in gravi condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Pupo annulla lo spettacolo a Napoli: «La mia mamma sta per andarsene, devo starle accanto»

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