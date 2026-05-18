Pupo annulla lo spettacolo | Scusate non sono nelle condizioni psicologiche Mia mamma sta per andarsene
Pupo ha cancellato lo spettacolo programmato per martedì al Teatro Acacia di Napoli. La motivazione condivisa sui social riguarda le condizioni di salute della madre, una donna di 93 anni affetta da demenza senile. In un messaggio su Instagram, il cantante ha spiegato di non essere nelle condizioni psicologiche per esibirsi. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato attenzione tra i fan. La cancellazione è stata comunicata poche ore prima dell’evento previsto.
Pupo ha annullato lo spettacolo previsto per martedì al Teatro Acacia di Napoli con una motivazione annunciata da lui stesso con un sofferto post Instagram: le condizioni di salute della madre Irene, 93 anni, da tempo affetta da una grave forma di demenza senile, sono peggiorate. Motivo per cui. 🔗 Leggi su Today.it
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