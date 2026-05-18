Pupo annulla lo spettacolo | Scusate non sono nelle condizioni psicologiche Mia mamma sta per andarsene

Pupo ha cancellato lo spettacolo programmato per martedì al Teatro Acacia di Napoli. La motivazione condivisa sui social riguarda le condizioni di salute della madre, una donna di 93 anni affetta da demenza senile. In un messaggio su Instagram, il cantante ha spiegato di non essere nelle condizioni psicologiche per esibirsi. La notizia ha fatto il giro dei media e ha suscitato attenzione tra i fan. La cancellazione è stata comunicata poche ore prima dell’evento previsto.

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