Senza saper fare il lusso perde legittimazione

In Italia, molte imprese artigiane si occupano quotidianamente di produzioni legate al settore della moda, tra cui abbigliamento, pelletteria e oreficeria. Queste aziende rappresentano una parte silenziosa ma fondamentale dell’industria, mantenendo in vita una filiera che valorizza le tecniche tradizionali e l’artigianato. Sono loro a garantire la qualità e l’autenticità dei prodotti italiani nel mondo.

Senza artigiani non c’è Made in Italy: difendere e rinnovare l’artigianato significa difendere l’anima stessa della moda italiana C’è un’Italia che non fa rumore, ma fa la differenza. È l’Italia delle imprese artigiane che ogni giorno tengono in piedi la filiera della moda - dall’abbigliamento alla pelletteria, dall’oreficeria all’occhialeria - una delle colonne portanti del nostro sistema produttivo. Parliamo di quarantamila aziende, la metà del settore, per un totale di 460mila addetti. Pur vivendo una fase complessa a causa dei cambiamenti nei consumi e della concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti dall’estero, gli artigiani della moda made in Italy conservano un patrimonio di competenze, manualità e credibilità unico al mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Senza saper fare il lusso perde legittimazione "Innovare creando. Il saper fare delle nostre imprese"di Olga Mugnaini In un mondo sempre più confuso, geopoliticamente instabile, alle prese con rivoluzioni ancora da inquadrare, fra le incognite della... Una vocazione produttiva: "Il saper fare caratterizza i nostri imprenditori"L’Emilia-Romagna è riconosciuta come un’eccellenza internazionale nel settore del packaging, un comparto che coniuga innovazione tecnologica,... Una selezione di notizie su saper fare. Temi più discussi: Competenze, imprese e giovani per il futuro del Made in Italy; Casa Sanremo ospita il rilancio di Millionaire; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; La lezione di resistenza delle Perline: il saper fare che salva una fabbrica. Opal di Google: l'AI per creare app senza saper programmareOpal di Google trasforma chiunque in sviluppatore: basta descrivere l'app desiderata e l'AI la crea automaticamente. Immaginiamo di poter creare un’app funzionante semplicemente descrivendo quello che ... punto-informatico.it Statali, i funzionari potranno essere promossi a dirigenti senza concorso: «Conterà il saper fare». Le novità del ddl meritoCambia anche il sistema di accesso alla dirigenza con il 30% dei posti da dirigente di seconda fascia destinati ai funzionari. Questa percentuale sarà accessibile tramite una selezione riservata a chi ... leggo.it Voi le preferite fritte o al forno Ricetta ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE di Il mio Saper Fare di Loriana e Tiziana https://blog.giallozafferano.it/loti64/zeppole-gonfie-e-leggere-fatte-in-casa/ - facebook.com facebook Saper fare uno spettacolo. Cosa che quest’anno non c’è x.com