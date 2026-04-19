Non serve saper cucire basta saper riparare | ecco Fashion Revolution la giornata di rammendo creativo
Fashion Revolution è un’organizzazione no profit internazionale presente in oltre 90 paesi, nata in seguito al crollo del Rana Plaza nel 2013, che provocò la morte di più di 1000 lavoratori dell’industria tessile. La giornata dedicata al rammendo creativo si focalizza sull’importanza di riparare i capi d’abbigliamento invece di buttarli, promuovendo un approccio più consapevole e sostenibile nella moda.
Fashion Revolution è un’ organizzazione no?profit internazionale con gruppi attivi in più di 90 paesi nata in risposta al crollo del Rana Plaza in Bangladesh avvenuto il 24 aprile 2013 in cui morirono oltre 1000 lavoratori dell’industria tessile. Da allora il 24 aprile è diventato il fashion.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Serena Rossi: «Un mio album? Dico di no, non basta saper cantare per fare la cantante»
Leggi anche: La sommelier Ilaria Lorini: "Basta parole difficili, bisogna saper comunicare"