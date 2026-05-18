PulciNellaMente ha premiato Eduardo Scarpetta | il teatro come esercizio di umanità

Si è svolta con successo la cerimonia di consegna del Premio PulciNellaMente, che ha premiato Eduardo Scarpetta. Prima dell’evento, si è tenuto un confronto sul film VAS, che tratta con attenzione il tema della solitudine giovanile e del disagio emotivo tra i giovani. La premiazione si è svolta in un clima di partecipazione e interesse, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori. L’evento ha sottolineato l’importanza del teatro come strumento di riflessione e di espressione umana.

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Ieri, nella Sala Busti del seicentesco Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” di Sant’Arpino, gremita di studenti, operatori culturali e appassionati, PulciNellaMente ha accolto i protagonisti del progetto cinematografico “VAS”: l’attore Eduardo Scarpetta, il regista Gianmaria Fiorillo e il produttore e sceneggiatore Francesco Inglese. Una mattinata intensa, coordinata dal direttore di PulciNellaMente Elpidio Iorio, aperta dai saluti istituzionali del sindaco Ernesto Di Mattia e dell’assessore alla Cultura Giovanni Maisto, con l’introduzione affidata alla docente e formatrice teatrale Carmela Barbato. A guidare il dialogo con gli ospiti è stato il giornalista Diego Del Pozzo, docente di Cinema e Audiovisivo presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PulciNellaMente ha premiato Eduardo Scarpetta: il teatro come esercizio di umanità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Eduardo Scarpetta il Premio PulciNellaMente Premio PulciNellaMente confermato all'attore e regista Eduardo ScarpettaSarà conferito a Eduardo Scarpetta il Premio PulciNellaMente, nel corso della cerimonia in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 10. Sant’Arpino, PulciNellaMente premia Eduardo Scarpetta: il teatro come esercizio di umanitàSant’Arpino (Caserta) - Un grande successo la cerimonia di consegna del Premio PulciNellaMente a Eduardo Scarpetta, preceduta da un articolato confronto sul ... pupia.tv Sant’Arpino, Eduardo Scarpetta riceve il Premio PulciNellaMenteSant’Arpino (Caserta) - Il cinema come strumento di ascolto delle nuove fragilità generazionali. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro in programma ... pupia.tv