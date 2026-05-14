Premio PulciNellaMente confermato all' attore e regista Eduardo Scarpetta

Il premio PulciNellaMente sarà consegnato all’attore e regista Eduardo Scarpetta durante una cerimonia prevista per domenica 17 maggio 2026 alle ore 10. La consegna si svolgerà in una sede ancora da definire. La premiazione viene confermata e si svolgerà nel rispetto del programma stabilito. La cerimonia vedrà la partecipazione di vari invitati e rappresentanti del settore culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà conferito a Eduardo Scarpetta il Premio PulciNellaMente, nel corso della cerimonia in programma domenica 17 maggio 2026 alle ore 10.30 presso la Sala Busti del Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” a Sant'Arpino. L’ingresso sarà libero.L’evento inaugura una nuova stagione di incontri culturali.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Eduardo Scarpetta il Premio PulciNellaMente Leggi anche: "Na Matassa arravugliata": al Teatro Nuovo in scena un classico di Eduardo Scarpetta Argomenti più discussi: PulciNellaMente, il teatro della scuola celebra il talento e l’impegno: grande emozione al Cinema Lendi per la cerimonia di premiazione della XXVI edizione. I primi premi ai licei di Roma e Nardò Sant’Arpino- MultiSala Lendi; Sant’Arpino, PulciNellaMente 2026: premiate scuole da tutta Italia; PulciNellaMente, trionfo di emozioni al Cinema Lendi: premiati i migliori spettacoli della XXVI edizione | FOTO; PulciNellaMente, al Cinema Lendi si apre la XXVI edizione della rassegna di teatro scuola.