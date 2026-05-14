A Eduardo Scarpetta il Premio PulciNellaMente

A seguito delle recenti giornate dedicate al teatro scolastico proveniente da diverse regioni italiane, l’associazione PulciNellaMente ha annunciato l’assegnazione del Premio PulciNellaMente a Eduardo Scarpetta. La cerimonia di consegna si è svolta nel corso di un evento culturale che ha visto la partecipazione di artisti e professionisti del settore teatrale, cinematografico e delle arti performative. Con questa premiazione, l’associazione intende riconoscere il contributo di Scarpetta al mondo dello spettacolo.

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