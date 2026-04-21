Amministrative ad Avellino Picone e Clemente della Lega si candidano a sostegno di Gianluca Festa

Durante le prossime elezioni amministrative ad Avellino, due membri della Lega, Massimo Picone e Clemente Assunta, si presenteranno come candidati nella lista civica Liberi e Forti. Entrambi sosterranno ufficialmente la candidatura di Gianluca Festa come sindaco, con il supporto completo del partito locale. La loro decisione è stata comunicata in vista dei prossimi comizi elettorali e si inserisce nel quadro delle candidature in campo.

I dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per la prossima tornata elettorale amministrativa, con il pieno sostegno del partito locale. Una scelta in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Amici della Polizia: Sicurezza urbana al centro delle candidature di Picone e Clemente ad AvellinoLegalità, prevenzione e decoro: l’associazione e il Lisipo chiedono maggior impegno alle istituzioni e puntano sulle elezioni comunali L’Associazione... Lega, Picone: la manifestazione di Milano un riferimento anche per le amministrative di Avellino“I territori hanno un ruolo centrale nel modello politico della Lega e nella prospettiva strategica del Paese portata avanti dal nostro partito”.