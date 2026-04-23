Benedetta Primavera | Luca Lo Monaco tra precisione e freddezza sogna il Bologna

Luca Lo Monaco, trequartista del Bologna, si distingue per la sua tecnica raffinata e per la capacità di mantenere freddezza negli ultimi minuti di gioco. Nato nel 2006, il giocatore ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue prestazioni. La sua posizione in campo e le caratteristiche tecniche lo rendono un elemento importante per la squadra emiliana, che punta su di lui per il futuro.

Bologna, 23 aprile 2026 – Trequartista con una tecnica sopraffina e freddezza negli ultimi minuti, Luca Lo Monaco è uno dei prospetti più interessanti in casa Bologna. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi mesi e che in questo finale di campionato potrebbe tornare alla ribalta, Luca Lo Monaco. Figlio di Massimo, suo padre ha giocato nel corso della sua carriera in piazze importanti come Perugia, Trapani e Catania, il classe 2008 ha attualmente segnato 8 reti e fornito 6 assist nel corso del campionato Primavera stupendo gli appassionati del calcio giovanile italiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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