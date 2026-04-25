A Jerez si sono svolte le prove di preparazione del fine settimana, con Alex Marquez che si è imposto come il più veloce. Durante le sessioni, Martin è caduto, mentre Toprak ha riscontrato problemi tecnici. Le strategie delle squadre Yamaha hanno attirato l'attenzione nel paddock spagnolo, caratterizzando una giornata di intense attività e alterne prestazioni.

? Cosa sapere Martin cade a Jerez mentre Alex Marquez domina le prove di preparazione.. I problemi tecnici di Toprak e le strategie Yamaha segnano il paddock spagnolo.. A Jerez, la tensione sale alle stelle durante le sessioni di preparazione per il GP Spagna, con Martin che finisce a terra prima dell’inizio della prova di partenza e i risultati delle pre-qualifiche che vedono Alex Marquez protagonista. Il paddock è in fermento mentre si scrutano le dinamiche tecniche e umane del weekend. Nelle prove libere, l’attenzione si è concentrata sulla Yamaha: Meregalli ha confermato che Rins è stato tenuto aggiornato con la massima trasparenza sulla situazione attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Jerez: caduta di Martin e Alex Marquez domina le prove

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