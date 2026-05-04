Nodo di Perugia i trasportatori della Cisl dicono sì | Opera fondamentale per tutta la regione

I trasportatori della Cisl di Perugia hanno espresso il loro sostegno al progetto del nodo di Perugia, definendolo un elemento fondamentale per l'intera regione. Secondo le loro dichiarazioni, l'opera rappresenta una soluzione strategica per la mobilità su strada di carattere interregionale, e hanno ribadito la loro convinzione che sia necessario procedere senza adottare soluzioni temporanee o ridimensionamenti.

“Abbiamo da sempre sostenuto la necessità di procedere con l’opera senza soluzioni tampone o ridimensionamenti poiché il nodo rappresenta una soluzione strategica per la mobilità su strada di carattere interregionale”. Fabio Ciancabilla, segretario regionale della Fit Cisl Umbria, la federazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Nodo di Perugia, la (solita) diatriba. Il Pd ora rompe tutti gli indugi: "Quell’opera va realizzata"Il Partito democratico rompe gli indugi sul Nodo di Perugia e sentenzia che "la realizzazione della bretella intorno alla città di Perugia è una... Nodo Alta Velocità a Firenze: la Regione conferma il completamento dell’opera entro il 2028FIRENZE – La realizzazione dell’infrastruttura per l’Alta Velocità nel capoluogo toscano procede in rigorosa aderenza alle scadenze prefissate. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nodo di Perugia: il gioco delle tre carte e’ una specialità della coppia Proietti-De Rebotti; Nodo di Perugia, la (solita) diatriba. Il Pd ora rompe tutti gli indugi: Quell’opera va realizzata; Umbria da record per rapporto tra km di strade e abitanti: Il Nodo di Perugia è inutile -; Legambiente: Il Nodo di Perugia non serve né a Perugia né all’Umbria. Nodo di Perugia, i trasportatori della Cisl dicono sì: Opera fondamentale per tutta la regioneAbbiamo da sempre sostenuto la necessità di procedere con l’opera senza soluzioni tampone o ridimensionamenti poiché il nodo rappresenta una soluzione strategica per la mobilità su strada di caratter ... perugiatoday.it Umbria da record per rapporto tra km di strade e abitanti: «Il Nodo di Perugia è inutile»di D.B. Ogni 10mila persone in Umbria ci sono quasi 50 km di strade regionali e provinciali, più del doppio della media italiana. È anche da questo dato, contenuto nell’ultimo rapporto del ministero d ... umbria24.it Riforma fiscale a Perugia sfida il nodo dei grandi patrimoni #Riformafiscale, #patrimoniale, #Perugia, #UmbriaLeft, #fisco - facebook.com facebook "Priorità alla conclusione della Tre Valli, opera strategica del Centro Italia che non può essere lasciata indietro” Nota di Luca Simonetti (M5S): “Archiviare definitivamente la propaganda sul Nodo di Perugia" tinyurl.com/ya9exej8 #regioneumbria x.com