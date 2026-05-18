Prove di unità per il Nodo di Perugia tra opposizione e maggioranza Unità fondamentale per velocizzare i tempi
A Perugia si sono svolte nelle ultime ore discussioni tra rappresentanti dell’opposizione e della maggioranza riguardo al Nodo stradale in città. Durante gli incontri, è emersa una volontà comune di collaborare per accelerare le procedure legate alla realizzazione dell’opera. L’assessore ha affermato che la maggioranza è disponibile ad approvare una mozione condivisa, evidenziando una volontà di trovare un’intesa che possa favorire i tempi di realizzazione del progetto.
"L’assessore De Rebotti aveva risposto dichiarando la disponibilità della maggioranza ad accogliere una mozione condivisa sull’opera. Ora sarà importante verificare se alle parole seguiranno i fatti e se la maggioranza manterrà concretamente gli impegni assunti in Aula. L’area del perugino soffre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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