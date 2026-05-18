Da oggi, l’umorismo di Pera Toons approda anche in televisione, arrivando su RaiGulp e RaiPlay con la serie animata Prova a non ridere! La produzione è a cura di Tunuè in collaborazione con Rai Kids, portando sullo schermo i personaggi e lo stile distintivo del loro mondo. La trasmissione si inserisce nel palinsesto dedicato ai giovani spettatori, proponendo episodi che mantengono fede al tono originale delle creazioni di Pera Toons.

L'umorismo di Pera Toons arriva anche in televisione, su RaiGulp e RaiPlay, con la serie animata Prova a non ridere! prodotta da Tunuè in collaborazione con Rai Kids. Ammettiamo una colpa: non avevamo mai seguito con attenzione Pera Toons. Conoscevamo il fenomeno, questo sì, anche perché è tale da non poter passare inosservato con 7 milioni di follower su YouTube e 3 milioni di copie vendute dei suoi libri, ma non l'avevamo mai approfondito quanto avrebbe meritato. L'occasione per farlo, e pentirci della distrazione di cui eravamo stati vittima, è la serie Prova a non ridere!, adattamento fedele e puntuale di quell'umorismo e quel modo di raccontare fulminante e surrelale in tutte le sue incarnazioni, che siano i video su YouTube o le tavole su carta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Prova a non ridere! Pera Toons sbarca in TV e resta fedele a se stesso

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Ti prego Pera non ti ci mettere pure tu reddit

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