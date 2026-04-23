‘Pera Toons Prova a non ridere!’ | nasce la serie tv del fumetto più famoso del momento

A chi non è capitato di imbattersi nei fumetti Pera toons? Sui social, in libreria, tra gli scaffali delle scuole. Grandi e piccoli ridono dei famosissimi fumetti della saga, ormai in centinaia di versioni diverse. La comicità unica del popolare fumettista e content creator approda anche su Rai Gulp e Rai Play. Le serie di fumetti diviene infatti una serie tv, disponibile dal 18 maggio con 46 episodi autoconclusivi della durata di 6 minuti Un progetto artistico di ampie dimensioni. Fumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte Pera Toons, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama culturale italiano. Con i suoi 7 milioni...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Panoramica sull’argomento

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