Proteggere il lungomare di San Giorgio da mareggiate e onde | sì a lavori in strada Detta della Marina

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Bari ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per intervenire sulla strada Detta della Marina, a San Giorgio. L’obiettivo è completare i tratti privi di muretto e marciapiede lungo il lungomare, con l’intento di proteggere l’area da mareggiate e onde. L’intervento riguarda principalmente le parti di strada che attualmente sono prive di barriere di protezione, con lavori previsti per migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area.

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E' stato approvato dalla Giunta comunale di Bari il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di completamento dei tratti privi di muretto e marciapiede in strada Detta della Marina, a San Giorgio.La via, situata sul lungomare sud di Bari, è in alcuni puntipriva di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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