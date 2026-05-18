Proteggere il lungomare di San Giorgio da mareggiate e onde | sì a lavori in strada Detta della Marina
La Giunta comunale di Bari ha approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica per intervenire sulla strada Detta della Marina, a San Giorgio. L’obiettivo è completare i tratti privi di muretto e marciapiede lungo il lungomare, con l’intento di proteggere l’area da mareggiate e onde. L’intervento riguarda principalmente le parti di strada che attualmente sono prive di barriere di protezione, con lavori previsti per migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area.
E' stato approvato dalla Giunta comunale di Bari il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di completamento dei tratti privi di muretto e marciapiede in strada Detta della Marina, a San Giorgio.La via, situata sul lungomare sud di Bari, è in alcuni puntipriva di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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