Frana tra Paradiso e San Presto Lavori di ripristino della strada Intervento da 350mila euro

Oggi in montagna tra Paradiso e San Presto iniziano i lavori di bonifica della frana e di ripristino della strada comunale che collega le due località. L’intervento, del valore di 350mila euro, prevede operazioni di messa in sicurezza e riparazione della carreggiata danneggiata. Le operazioni sono state avviate per ripristinare l'accesso alla zona e garantire la sicurezza della viabilità.

Partono oggi i lavori di bonifica della frana e di ripristino della strada comunale che collega Paradiso e San Presto, località della montagna assisana, con un investimento complessivo di 350mila euro. I lavori, la cui durata prevista è di circa quaranta giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse, consistono nella bonifica del movimento franoso, nella realizzazione di pozzi in cemento armato per il consolidamento del versante, nella ricostruzione della porzione di strada danneggiata e nella successiva bitumatura e sistemazione dell'intera carreggiata. Durante il periodo dei lavori saranno attivi divieti di transito. "Intervenire su questa criticità era una priorità – sottolinea il Sindaco Valter Stoppini – perché parliamo di un tratto di viabilità importante.