Domani si svolgerà la partita tra il tennista numero uno del ranking e un avversario francese al torneo di Madrid. Per il giocatore italiano si tratta della prima apparizione in questa fase della competizione. La sfida rappresenta anche l’occasione per tentare di conquistare un altro titolo Masters nel circuito. I due atleti si sono già affrontati in passato, con il francese che ha ottenuto alcuni successi.

Tutto pronto per il debutto del numero uno del mondo contro il francese con cui vanta un parziale di 3-0 nei precedenti, tutti del 2023 Jannik Sinner sta per debuttare nel Master 1000 di Madrid, dove vuole ottenere il quarto successo di fila nel 2026 e il quinto considerando anche Parigi indoor del novembre scorso. In assenza di Alcaraz, l'azzurro può prendere il largo nel ranking Atp. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Bonzi in programma venerdì 24 aprile alle ore 10. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner, dunque, torna ufficialmente in campo dopo i trionfi di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Bonzi, per Jannik il debutto a Madrid e la caccia a un altro Masters: il pronostico

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