Pronostico Ravenna-Salernitana | secondo tempo da urlo
Nella partita dei playoff di Serie C tra Ravenna e Salernitana, si prevede un secondo tempo molto acceso. Le due squadre si sfidano con l’obiettivo di avanzare nella competizione, e la partita si sta giocando con intensità. La sfida si svolge in un contesto di alta tensione, e i tifosi sono presenti sugli spalti. La partita è visibile su alcune piattaforme di streaming e canali sportivi dedicati. La prima frazione di gioco si è conclusa con un risultato ancora aperto.
Ravenna-Salernitana è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Un secondo tempo da urlo. Un popolo intero a spingere per la promozione. La Salernitana in casa, contro il Ravenna testa di serie (e che quindi vincendo con due gol di scarto potrebbe superare il turno), ha messo in discesa il discorso qualificazione. Una squadra, quella campana, che sì, è stata più forte e ha meritato. (Profilo Instagram Salernitana) – Ilveggente.it Non è stato semplice per Mandorlini venirne a capo. E infatti non ci è riuscito. Il tecnico ospite, tra le altre cose, è stato pure accolto con dei cori di certo poco graditi nei suoi confronti per alcune dichiarazioni di molti anni fa che sono tornate in auge in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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