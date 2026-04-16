Mimmo Toscano torna sulla panchina del Catania

Domenico Toscano è tornato a ricoprire il ruolo di allenatore del Catania. La notizia circolava da diverse ore, ma solo nelle ultime ore è stata comunicata ufficialmente. La sua nomina rappresenta il ritorno sulla panchina della squadra dopo un periodo di attesa e voci non confermate. La decisione è stata annunciata dalle fonti ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritorno ufficiale dopo settimane di voci. La notizia circolava già da alcune ore, ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: Domenico Toscano è nuovamente l’allenatore del Catania. Il tecnico torna alla guida della squadra a distanza di appena un mese dalla separazione, avvenuta lo scorso 17 marzo. Finisce rapidamente la parentesi precedente. Si conclude così, dopo sole quattro partite, la breve esperienza dell’ex allenatore della Reggiana sulla panchina rossazzurra. Un percorso molto breve, che ha visto Toscano lasciare lo stadio Massimino insieme al suo vice Marcello Cottafava. Obiettivo finale: chiudere bene e puntare ai playoff.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mimmo Toscano torna sulla panchina del Catania Notizie correlate Leggi anche: Nuova rivoluzione a Catania: è già finita con Viali. Dopo un mese Toscano torna in panchina Catania, riflessioni in corso: panchina in bilico, possibile ritorno di ToscanoIl Catania si sveglia ancora confuso dopo la sconfitta di Crotone, sospeso nella scelta tra continuità e retromarcia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Catania, Viali verso l’addio: Mimmo Toscano pronto al ritorno; Catania, riflessioni in corso: panchina in bilico, possibile ritorno di Toscano; Il Catania ci ripensa: oggi potrebbe tornare Toscano. Ecco i retroscena; Catania FC, esonerato Viali, torna Mimmo Toscano. Il Catania fa dietrofront: fallimento Viali, torna Mimmo Toscano (esonerato immeritatamente)Non meritava l’esonero, dopo quella vittoria, dopo un campionato comunque importante, dopo il record al Massimino (nessun gol subito in casa e nessuna sconfitta), dopo una lotta al vertice mantenuta p ... strettoweb.com Ribaltone al Catania: torna Toscano, esonerato VialiRibaltone al Catania. Dopo appena quattro partite William Viali è stato esonerato e viene richiamato alla guida del Catania Mimmo Toscano. Appena quattro ... catania.gds.it Giornata di ribaltoni in casa Catania: esonerato Viali, richiamato Mimmo Toscano. In serata saluta anche il direttore sportivo Ivano Pastore - facebook.com facebook #Calcio, serie C. Il @Catania richiama in panchina Mimmo Toscano. La stagione di Viali in rossazzurro si è conclusa. Ora toccherà alla squadra difendere il secondo posto in classifica a due gare dai play-off @TgrRai #IoSeguoTgr x.com