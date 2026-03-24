Pronostico Polonia-Albania | l’esperienza fa la differenza

Polonia-Albania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico In una sola occasione, nelle ultime dieci partite disputate, l’Albania è riuscita nell’impresa di battere la Polonia. Sì, perché senza girarci troppo intorno, di questo si tratta, vista la caratura della squadra di casa che ha degli uomini davvero in grado, in qualsiasi momento, di decidere la partita. Una sola volta e basta, non succederà di nuovo. La posta in palio è troppo alta affinché la Polonia abbassi la guardia e non riesca ad andare in finale per i prossimi Mondiali. Il compito non è del tutto semplice, mettiamolo in chiaro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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