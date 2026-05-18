Pronostico Arsenal-Burnley | il titolo è più vicino

L'incontro tra Arsenal e Burnley si svolgerà lunedì, nella trentasettesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e si conosceranno le probabili formazioni poco prima del calcio d’inizio. Attualmente, i Gunners sono in una posizione che potrebbe avvicinarli alla conquista del titolo di campione della stagione. La sfida si svolgerà allo stadio di casa dell'Arsenal, con un obiettivo chiaro per entrambe le squadre.

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Arsenal-Burnley è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il titolo è più vicino. L’Arsenal, in attesa della finale di Champions League, prima deve vincere il campionato in Inghilterra. Ed è padrone del proprio destino. Due punti di vantaggio sul City a due giornate dal termine. E in casa contro il Burnley la vittoria ci pare scontata. Anche perché, gli ospiti, sono penultimi in classifica. Già retrocessi da un pezzo. E con la peggiore difesa del campionato con un clamoroso dato: 73 le reti prese, un’enormità. Quindi di tutto si può dire tranne che parlare di difesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Burnley: il titolo è più vicino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arsenal v Burnley: formazioni, statistiche e anteprima mentre i Gunners si avvicinano al titolo2026-05-17 11:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Pronostico Everton-Burnley: tre punti per il sognoEverton-Burnley è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Ottavo... Allarme rosso e brividi in arrivo! Non perderti Crystal Palace-Everton, Burnley-Aston Villa, Nottingham-Newcastle e il big match West Ham-Arsenal Invia i tuoi pronostici su Fantaschedina #Calcio #Pronostico #Pronostici #Fantaschedina #PremierLeagu x.com Pronostico Arsenal-Burnley, Gunners a caccia di un successo rotondo contro i già retrocessi ClaretsPenultima giornata di Premier League, con una vittoria nel Monday night Arteta va a più 5 sul Manchester City di Guardiola ... tuttosport.com