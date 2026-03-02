Pronostico Everton-Burnley | tre punti per il sogno

Martedì si gioca l'incontro tra Everton e Burnley, valido per la ventinovesima giornata di Premier League. L'Everton si trova all'ottavo posto in classifica con cinque punti di vantaggio sulla zona europea, mentre il Burnley cerca di ottenere punti per migliorare la propria posizione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le probabili formazioni sono già state annunciate.

Everton-Burnley è una partita della ventinovesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Ottavo posto in classifica, cinque punti – forse meno perché la Premier quasi sicuramente il quinto posto in Champions se lo prenderà – da un posto in Europa. L'Everton vuole alimentare il sogno dopo la bella vittoria del fine settimana contro il Newcastle in trasferta. Un colpaccio firmato dalla clamorosa parata di Pickford nel finale, quella che si candida per essere già la respinta dell'anno. Non l'avete vista? Fatelo, non ve ne pentirete. Anche questi episodi aiutano a guadagnare entusiasmo. Una squadra in questo modo si sente quasi imbattibile.