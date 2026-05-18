Pronostici di oggi 19 maggio | Premier League playoff in Serie B e campionato belga

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 19 maggio si concentrano diverse sfide sportive in vari campionati. In Premier League si svolgono le ultime giornate di campionato, mentre in Serie B sono in programma i playoff per determinare le squadre promosse o retrocesse. Nel campionato belga si disputano incontri chiave che potrebbero influenzare la classifica finale. Tra le partite più attese ci sono quelle che riguardano il Chelsea, impegnato in incontri decisivi, e altre in cui si decidono le sorti di squadre in lotta per obiettivi specifici.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 maggio. Se il Chelsea si gioca le ultime carte per non restare fuori dalle coppe europee, il Tottenham cerca il punticino che vorrebbe dire salvezza, mentre il Man City affronta una trasferta non facile sul campo del Bournemouth dove è obbligato a vincere. Il Monza parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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