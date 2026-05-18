Pronostici di oggi 19 maggio | Premier League playoff in Serie B e campionato belga
Oggi 19 maggio si concentrano diverse sfide sportive in vari campionati. In Premier League si svolgono le ultime giornate di campionato, mentre in Serie B sono in programma i playoff per determinare le squadre promosse o retrocesse. Nel campionato belga si disputano incontri chiave che potrebbero influenzare la classifica finale. Tra le partite più attese ci sono quelle che riguardano il Chelsea, impegnato in incontri decisivi, e altre in cui si decidono le sorti di squadre in lotta per obiettivi specifici.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 19 maggio. Se il Chelsea si gioca le ultime carte per non restare fuori dalle coppe europee, il Tottenham cerca il punticino che vorrebbe dire salvezza, mentre il Man City affronta una trasferta non facile sul campo del Bournemouth dove è obbligato a vincere. Il Monza parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
PRONOSTICI DI TRE PARTITE DI STASERA DI PREMIER
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pronostici di oggi 15 maggio: Premier League e spareggio salvezza in Serie B
Leggi anche: Pronostici di oggi 17 maggio: penultima giornata in Serie A, Premier League e Liga, ultima in Ligue 1
Casa Pia-Rio Ave (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Occasion per la squadra di Álvaro Pacheco x.com
Casa Pia-Rio Ave (sabato 16 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Occasion per la squadra di Álvaro Pacheco facebook
In questo giorno del 1999: la salvezza dell'Everton in Premier League è confermata con stile grazie a una vittoria sul West Ham. reddit
PRONOSTICO SINNER-RUBLEV QUOTEPronostico Sinner-Rublev quote analisi precedenti statistiche quarti di finale Masters 1000 Roma Atp di giovedì 14 maggio alle ore 15 ... gazzetta.it
I pronostici di mercoledì 13 maggio: finale Coppa Italia, Liga, Ligue 1 e Premier LeagueI pronostici di mercoledì 13 maggio, c'è la finale di Coppa Italia Lazio-Inter e partite di Liga, Ligue 1 e Premier League ... ilveggente.it